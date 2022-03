Fußball-Kreisliga A : Kückhoven und Golkrath treffen sich zum Duell der Formstarken

Fußball-Kreisliga A Germania Kückhoven und SV Golkrath haben derzeit einen Lauf in der Liga. Golkrath hat zudem den neuen Trainer für die kommende Saison bekanntgegeben.

Am nun anstehenden 22. Spieltag kommt es zum Duell der Formstarken: Ab 15 Uhr empfängt Germania Kückhoven das Team vom SV Golkrath auf dem Rasenplatz an der Schule. Die Germania ist mit Trainer Dirk Valley gerade im Begriff, die nötigen Punkte zu holen, um nicht in die akute Abstiegsregion zu rutschen. Seit Wochen ist das Team ungeschlagen – die letzte Pflichtspielniederlage datiert vom 7. November 2021 beim 2:4 in Ratheim.

Die Kückhovener scheinen daher rechtzeitig in die richtige Spur gefunden zu haben – wobei der ominöse zwölfte Tabellenplatz, der je nach Abstiegssituation aus der Bezirksliga den Abstieg bedeuten könnte, aktuell auch nur fünf Punkte entfernt ist. Da weiß Dirk Valley auch, was im Moment entscheidend ist: „Am Ende zählen nur die Punkte, egal, ob das Spiel gut war oder eben nicht.“ Am Sonntag nun, steht eine echte Härteprobe für die Germania an, denn auch der SV Golkrath präsentiert sich momentan in guter Verfassung. Zuletzt gab es drei Siege in Folge für das Team von Trainer Frank Bauer, auch wenn das 1:0 gegen Wanderlust Süsterseel in der Vorwoche erst in der Nachspielzeit gefallen war. Ein weiterer Aspekt könnte für die Partie interessant sein: Während Germania Kückhoven auf eigenem Platz bereits vier Niederlagen einstecken musste, trumpfte Gegner Golkrath schon in fünf Spielen in der Fremde auf. Hier muss die Truppe von Valley dringend nachlegen, soll es nicht doch noch eng werden.