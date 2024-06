Saisonbilanz Germania Kückhoven In der Rückrunde noch in Abstiegssorgen geraten

Es hat fast schon Tradition, dass die Defensive in Kückhoven zum Prunkstück gehört. So war es auch diesmal, denn mit nur 54 Gegentreffern, sind in dieser Kategorie waren lediglich die beiden Aufsteiger Ay-Yildizspor und Hilfarth besser aufgestellt. Sogar der SV Roland Millich als drittes Spitzenteam hat fünf Gegentore mehr schlucken müssen.