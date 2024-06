Saisonbilanz SV Niersquelle Kuckum Durch schwache Rückrunde um gute Saison gebracht

Eines haben sich die Verantwortlichen in Kuckum bereits jetzt vorgenommen: „Wir wollen es in der kommenden Saison wieder deutlich besser machen und oben mitspielen. Keiner spricht jetzt von ganz oben, aber deutlich besser als in dieser Saison“, blickt Scheufen voraus. Personell wird sich kaum etwas verändern, lediglich Dennis Hollendung kommt von der U19 des SV Schwanenberg. Bei ihm wird sich in der Sommervorbereitung zeigen, ob er direkt den Sprung in den Kader der „Ersten“ schafft. Traditionell steht für den SV Niersquelle Kuckum auch in diesem Jahr die Teilnahme am Nierspokal auf dem Programm. Dort trifft man am 20. Juli auf den SV Immerath. Zwei Tage später spielt man gegen die SG Keyenberg/Venrath.