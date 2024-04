Millich gewinnt 4:2 in A-Liga Kein Punkt für junges Kückhoven

Die Gäste aus Kückhoven zeigten in Halbzeit zwei sofort eine Reaktion, und schon in der 51. Minute glich Egzon Gjosha zum etwas überraschenden 2:2 aus. Anschließend verlor Millich ein wenig die Kontrolle über das Spiel, wie auch Kückhovens Trainer Dirk Valley meinte: „Nach dem Ausgleich hatten wir durchaus die Möglichkeiten, hier in Führung zu gehen, was uns leider nicht gelungen ist. Insgesamt haben wir mit einer sehr jungen Mannschaft, in der auch A-Junioren mitgespielt haben, eine gute Leistung gezeigt. Wir haben vielleicht den ein oder anderen Fehler mehr gemacht.“