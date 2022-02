Nachholspiele in der Kreisliga : Wie der SC 09 im Februar Herbstmeister werden kann

Gegen Roland Millich kassierten David Godlevski (l.) und der SC 09 Erkelenz die einzige Saisonpleite. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Das Spiel zwischen dem SC 09 Erkelenz und Wanderlust Süsterseel war am Hinrundenende ausgefallen. Mit einem Sieg im Nachholspiel übernehmen die Erkelenzer die Tabellenführung – und wären verspätet Herbstmeister.

Von Michael Moser

Bevor in der kommenden Woche der Anpfiff zur Rückrunde ertönt, stehen am Wochenende drei Nachholspiele auf dem Programm. Insbesondere die Begegnung zwischen dem FC Wanderlust Süsterseel und dem SC 09 Erkelenz hat dabei große Bedeutung für den Ligabetrieb. Das Spiel wird am Sonntag um 14.30 Uhr im Süsterseeler Heidestadion ausgetragen.

Denn sollte der SC Erkelenz die Partie im Selfkant siegreich gestalten, würde der Verein die Tabellenführung vom SV Roland Millich übernehmen – und damit verspätet die Herbstmeisterschaft holen. Doch das dürfte Erkelenz-Coach Christian Grün wohl nur am Rande interessieren, geht es doch vielmehr auf lange Sicht darum, ganz oben dabei zu bleiben. Auf der anderen Seite steht mit Süsterseel eine Mannschaft auf dem Platz, die eine starke Vorrunde gespielt hat, die aktuell Platz vier in der Liga bedeutet. Bei einem Sieg könnte Süsterseel sogar noch in den Titeldreikampf zwischen Erkelenz, Ay-Yildizspor Hückelhoven und dem SV Roland Millich eingreifen.

Zieht man nun die Ergebnisse der Testspiele beider Vereine in Betracht, so scheint es, als wären die Erkastädter in besserer Form. Der SC 09 hatte seine Vorbereitungsspiele alle gewonnen, zuletzt hieß es 7:1 gegen den Mönchengladbacher A-Ligisten SC Victoria Mennrath II. Christian Grün zeigte sich insgesamt zufrieden mit den Testspielen, wobei nicht allein die Resultate im Vordergrund standen, sondern auch die Leistungen, gerade gegen höherklassige Gegner, wie Union Schafhausen aus der Landesliga. Gegen die Union, die allerdings gerade erst ins Training eingestiegen war, sprang ein 3:2-Erfolg heraus: „Meine Mannschaft ist das Tempo der Schafhausener gut mitgegangen, und dann haben wir die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt genutzt“, sagte Grün nach der Partie.

Anders sieht es mit den Resultaten der Süsterseeler aus, die gegen den SV Waldenrath-Straeten mit 1:3 und beim TuS Rheinland Dremmen mit 1:5 unterlagen – allerdings stammen beide Gegner aus der höherklassigen Bezirksliga. Doch auch das Spiel im Jahr 2021 ging mit 2:3 beim FC Randerath/Porselen verloren. Es scheint, als könnten die Selfkänter mit ihrem „Ewig-Trainer“ Roland Robertz mal wieder ein Erfolgserlebnis gebrauchen.

Auf beiden Seiten hoffen die Verantwortlichen nicht zuletzt auf die jeweiligen Top-Torschützen. Beim SC 09 Erkelenz konnte man sich in der Hinrunde stets auf Routinier Sinan Kapar verlassen. Kapar traf bereits zwölfmal und bereitete zusätzlich acht Tore vor. Im Trikot der Süsterseeler sorgt Angreifer Nassir Laziz stets für Gefahr. Laziz stand als einer der wenigen Akteure überhaupt bei allen 15 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei bislang sieben Treffer. Ebenfalls auf sein Konto gehen sieben Torvorbereitungen. Es wäre also alles angerichtet für eine spannende Begegnung, die einzige Unbekannte ist das Wetter. Bekanntlich ist der Rasenplatz in Süsterseel sehr empfindlich – und eine Alternative gibt es nicht.

Außerdem werden die Partien SV Breberen – VfJ Ratheim (Sonntag, 14.30 Uhr) sowie TuS Germania Kückhoven – Sparta Gerderath (Sonntag, 16 Uhr) nachgeholt.