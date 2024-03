Vorschau in der Kreisliga A Germania Hilfarth will Roland Millich abschütteln

Am 23. Spieltag der Kreisliga A muss Aufsteiger und Tabellenführer Germania Hilfarth beim TuS Rheinland Dremmen antreten. Die Heinsberger sind bislang insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben und rangieren aktuell nur auf Platz elf der Tabelle. Dabei sind es lediglich vier Punkte Vorsprung auf den SV Schwanenberg, der auf einem Abstiegsplatz steht. Vorigen Sonntag kamen die Rheinländer nicht zum Einsatz, davor hieß es 5:2 gegen den FC Randerath/Porselen. Hilfarth hingegen löste am vergangenen Spieltag die Pflichtaufgabe FSV Geilenkirchen mit einem satten 5:0, wobei wieder einmal Torjäger Pascal Schostock allein dreimal erfolgreich war. In Dremmen geht Hilfarth nun als klarer Favorit an den Start und will den Vorsprung auf den SV Roland Millich und Ay-Yildizspor Hückelhoven, konstant halten.