Hilfarth gegen Kückhoven : Duell der Sieglosen

Germania Kückhoven, hier im Spiel gegen Ratheim, kann am Wochenende einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Germania Hilfarth und Germania Kückhoven stecken nicht nur im Abstiegskampf, sondern warten seit Wochen auf einen Dreier. Kann im direkten Duell ein Team die Wende schaffen?

Während es an der Tabellenspitze der A-Liga nach einem 2:0-Erfolg im Nachholspiel beim VfJ Ratheim immer mehr nach einem Aufstieg des SC 09 Erkelenz aussieht, verspricht die Abstiegsfrage weitaus mehr Spannung. Zwei Mannschaften, die noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt stecken, sind Germania Hilfarth und TuS Germania Kückhoven – beide treffen am Sonntag ab 15 Uhr aufeinander. Die Ausgangssituation für beide Mannschaften ist ähnlich, wobei die Gäste aus Kückhoven etwas besser dastehen, denn immerhin hat die Elf von Trainer Dirk Valley sechs Punkte mehr auf dem Konto.

Das heißt, dass die Hilfarther schon fast gezwungen sind, das Heimspiel zu gewinnen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Der größere Druck lastet also auf den Jungs von Coach Salah Saado, der zumindest trotz einer knappen 2:3-Niederlage am vergangenen Spieltag beim FC Wanderlust Süsterseel eine ansprechende Leistung seiner Mannschaft gesehen hatte. Fakt ist aber, dass die Germania seit nunmehr sechs Spieltagen auf einen dreifachen Punktgewinn wartet – der letzte Erfolg war am 6. März ein 2:1 gegen den SV Niersquelle Kuckum.