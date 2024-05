Germania Hilfarth steigt auf Der Durchmarsch in die Bezirksliga ist geschafft

Allerdings war es dann doch eine spannende Angelegenheit, denn zwischendurch war die Tabellenführung aufgrund der Zwischenergebnisse an Ay-Yildizspor Hückelhoven verloren gegangen. Eigentlich hätten die Gäste aus Hilfarth schon rechtzeitig die Weichen auf Sieg stellen können, doch in der 21. Minute scheiterte der sonst so treffsichere Torjäger Pascal Schostock mit einem Strafstoß an Schwanenbergs Keeper Maximilian Ehlert. Und das sogar zweimal, weil Ehlert auch den Nachschuss parierte. Und dann kam es aus Hilfarther Sicht zum zwischenzeitlichen „worst case“, denn Schwanenberg ging nach 35 Minuten durch Stefan Schlipper in Führung, während Ay-Yildizspor Hückelhoven parallel mit 2:0 gegen den TuS Rheinland Dremmen führte – in diesem Moment war Hückelhoven Meister.