Letzter Spieltag Kreisliga A Macht Hilfarth den finalen Streich zum Aufstieg?

In Waldenrath hatte Gino Krings die Gäste in der 13. Minute in Führung gebracht. Für die Entscheidung sorgte dann Pascal Schostock mit seinem Treffer zum Hilfarther 2:0 (76.). Den Durchmarsch von der Kreisliga B direkt in die Bezirksliga vollenden kann die Mannschaft von Trainer Hüseyin Bozkurt am Pfingstmontag ab 15 Uhr, denn dann steigt das letzte Saisonspiel beim SV Schwanenberg. Natürlich geht Hilfarth als Favorit in das Spiel, hinzu kommt noch, dass Schwanenberg seit dem vorigen Wochenende die Klasse sicher gehalten hat, ansonsten wäre hier sicher noch mehr Feuer im Spiel gewesen. Alles andere als die Krönung einer starken Saison der Germania wäre eine Überraschung.