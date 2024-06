Saisonbilanz SV Roland Millich Als Herbstmeister am Ende nicht aufgestiegen

Ein Großteil der Mannschaft bleibt zusammen, doch auf den besten Torjäger müssen die Roländer künftig verzichten, da Danny Richter nicht mehr dabei sein wird. Nachdem im Vorjahr Torjäger Pascal Schostock den Verein verlassen hatte (Germania Hilfarth), geht nun also der nächste Top-Angreifer. Auf der anderen Seite kommt Nassir Laziz an die Gronewaldstraße, der zuletzt für Wanderlust Süsterseel auf Torejagd gegangen war. Ebenfalls für die Offensive wechselt Maurice Winkens nach Millich. Winkens hatte in der vergangenen Spielzeit in 22 Spielen satte 25 Treffer für den B-Ligisten SV Breberen erzielt und damit maßgeblich zu dessen Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga A beigetragen. Für die Abwehr kommt Giuliano Franken vom SC Selfkant, er könnte somit in der Zukunft vor Torwart Oliver Mobers spielen, der von Germania Kückhoven kommt. Für die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit steht bereits ein beachtliches Programm. Am 10. Juli tritt man beim Mittelrheinligisten Union Schafhausen an, vier Tage darauf heißt der Gegner Blau-Weiß Wickrathhahn. Wie zuletzt auch schon nimmt Millich dann ab dem 26. Juli wieder an der Sportwoche der SG Stolberg teil. Am 10. August startet man beim ESV-Cup, der vom SV Breinig ausgerichtet wird.