Fußball-Kreisliga A : Kückhoven überzeugt beim 4:0-Erfolg gegen Kirchhoven

Fußball Die Gastgeber waren im A-Liga-Derby klar spielbestimmend, vergaben aber noch einige Tormöglichkeiten. Kirchhoven hat nun bereits 17 Gegentreffer in der jungen Saison kassiert.

Die Vorzeichen vor der Begegnung am dritten Spieltag zwischen TuS Germania Kückhoven und dem SSV Kirchhoven waren eigentlich deutlich. Kückhoven, das in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison keine Niederlage erlitten hatte, war der Favorit auf dem Papier.

Diese Rolle nahm die Mannschaft von Trainer Dirk Valley letztlich auch überzeugend an und gewann das Spiel 4:0 (2:0). Im Großen und Ganzen war Kückhovens Coach nach der Begegnung zufrieden, mit dem was seine Jungs darboten: "Unser Sieg war hochverdienet und hätte eigentlich noch höher ausfallen müssen."

Valley ist sich dabei auch bewusst, dass sich seine Mannschaft nicht in jedem Spiel zu viele vergebene Tormöglichkeiten leisten kann: „Da müssen wir in einigen Szenen einfach noch cooler werden. Aber wie gesagt, ansonsten bin einverstanden mit der Leistung." Überdies sei das Spiel sehr fair verlaufen – einen Umstand , den Valley schmunzelnd mit den Worten „manchmal fast zu brav" kommentierte.

Mit dem Anpfiff war in Kückhoven schnell klar, wer das Sagen auf dem Platz hat. Die Heimmannschaft nahm die Zügel in die Hand, und bereits nach einer Viertelstunde ging die Germania in Führung, Marvin Wolf traf zum 1:0. Es ging auch der Folgezeit nur in eine Richtung. Doch bis zum hochverdienten Treffer zum 2:0 mussten die Zuschauer bis zur 37. Minute warten. Ron van Kessel blieb es vorbehalten, einen schönen Angriff erfolgreich zu vollenden.