Abstiegsduelle und Aufstiegskampf Das bringt der Spieltag in der Kreisliga A Heinsberg

Unter der Woche musste der Klassenprimus einen kleinen Dämpfer hinnehmen, denn bei Germania Kückhoven reichte es lediglich zu einem 0:0. Zudem sah Freistoßkünstler Muhammet Karpuz in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Nun kommt also Oberbruch, das aktuell einen guten sechsten Platz belegt und ambitioniert auch in die kommende Saison gehen will, wenn Maik Honold das Amt des Trainers übernehmen wird. Zuletzt gab es für die Heinsberger allerdings eine 1:2-Niederlage gegen Kückhoven und zuvor ein 1:1 bei Dynamo Erkelenz. Deftig war zudem die 0:9-Klatsche beim SV Roland Millich.