Sieg im Stadtderby gegen Ratheim Ay-Yildizspor rückt an Uevekoven heran

Ay-Yildizspor Hückelhoven hat am 20. Spieltag den Abstand zum Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven auf fünf Zähler verringern können. Während sich Uevekoven 1:1 von Dremmen trennte, gewannen die Hückelhovener das Stadtderby beim abstiegsbedrohten VfJ Ratheim knapp mit 2:1-Treffern. Insbesondere aufgrund der zweiten Halbzeit hätten sich die Ratheimer aber einen Punkt sicherlich verdient gehabt. Damit musste die Elf von Trainer Sven Ingendorn die erste Niederlage nach der Winterpause einstecken und bleibt bei lediglich elf Zählern auf dem Konto auf Platz 15 stehen. Vom Anpfiff an bestimmten die Gäste, die ohne den zuletzt formstarken Sahin Dagistan aufliefen, das Spiel. Chance um Chance ließ der Favorit dabei aber zunächst liegen. Die Ratheimer indes wirkten verunsichert, wie auch Sven Ingendorn nach der Partie einräumte: „Wir hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Quasi jeder Zweikampf wurde von uns verloren und die Umstellungen, die ich vorgenommen hatte, fruchteten ehrlichgesagt nicht.“