Ay-Yildiz beeindruckt in der A-Liga Ay-Yildizspor fegt über Schwanenberg hinweg

Sahin Dagistan eröffnete in der siebten Minute bereits den Torreigen für Ay-Yildizspor, dabei blieb es zunächst in der Halbzeit, da Schwanenberg besser ins Spiel fand. In der zweiten Halbzeit drehte Ay-Yildiz wieder auf, die zweitbeste Offensive der A-Liga stellte ihre Schlagkräftigkeit unter Beweis: Dagistan traf erneut in der 50. Minute, sein 23. Saisontor bekam er von Ex-Profi Raffael aufgelegt. Dem glänzend aufgelegten Joy-Slayd Mickels gelang dann ein Doppelschlag, er markierte seine 12. und 14. Saisontore in der 64. und 68. Minute. Sahin Dagistan machte den Hattrick voll und traf kurz darauf in der 70. Minute zum 5:0, sein 24. Treffer in dieser Saison. Kassim Sidibe gelang dann in der 81. Minute noch der Ehrentreffer für Schwanenberg, bevor Hakan Odabasi in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 6:1 setzte.