Fußball-Kreisligen B Germania Rurich, SV Effeld und SV Brachelen liegen voll auf Kurs

Was grundsätzlich auffällt: Bei vielen Vereinen aus der Stadt Hückelhoven läuft es in dieser Saison prächtig. In der A-Liga macht das Hückelhoven-Trio Roland Millich, Germania Hilfarth und Ay-Yildizspor Hückelhoven den Aufstieg unter sich aus und in den B-Ligen führen mit Rurich und Brachelen zwei weitere Hückelhovener Klubs ihre Staffeln an.