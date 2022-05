„Hoffe, dass dieser Schritt das Beste für den Verein ist“ : Jugendleitung des FC Wegberg-Beeck überraschend zurückgetreten

Jugendfussball Jugendleiter Horst Peschkes und sein Stellvertreter Bojan Svrznjak sind am Freitagmorgen von ihren Ämtern im Nachwuchsbereich des FC Wegberg-Beeck zurückgetreten. Die Hintergründe zu dieser überraschenden Entscheidung.

Aus dem geplanten Kürzertreten ist nun am Freitag ein überraschendes Zurücktreten geworden. Am Morgen gaben Horst Peschkes und sein Stellvertreter Bojan Svrznjak bekannt, dass sie mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern im Beecker Nachwuchsbereich zurücktreten werden. Zu den genauen Gründen wollte sich der ehemalige Jugendleiter auf Nachfrage unserer Redaktion nicht äußern. „Ich hoffe nur, dass dieser Schritt das Beste für den Verein ist“, erklärt Peschkes, der die Geschicke im Beecker Jugendbereich 14 Jahre geleitet hat.

Aus sportlichen Gesichtspunkten könnte die Saison der beiden höchsten Beecker Jugendteams mit zwei Abstiegen aus der Mittelrheinliga enden. Die U19 hat es bereits erwischt: Fünf Punkte aus fünf Spielen bedeuteten in der Abstiegsrunde mit sechs Mannschaften Rang vier – und damit den ersten Abstiegsplatz. Daran konnte auch Neu-Coach Stephan Houben nichts mehr ändern, der das Team im März zum Start der Abstiegsrunde übernommen hatte und in der Neuausrichtung des Beecker Nachwuchses zudem die Rolle als Jugendcheftrainer übernehmen wird. „Wenn man nur fünf Punkte holt, dann steigt man zurecht ab, auch wenn es noch eine theoretische Chance gibt, dass die U19 auch in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga spielt“, sagt Houben. Da sich noch nicht alle Teams für die Mittelrheinliga zurückgemeldet hätten, gäbe es über diesen Weg noch eine Gelegenheit, die Klasse zu halten. „Feststeht, dass die U19 eine Auffrischung benötigt, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weiter unten zu starten“, so Houben weiter.