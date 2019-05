Fußball : Abstiegsfrage bleibt spannend

Kreis Heinsberg Kreisliga B: Als erster Absteiger steht der SC 09 Erkelenz II fest, Germania Rurich schafft einen Sprung nach oben.

Sportfreunde Uevekoven II – Viktoria Doveren 3:1 (1:0). Das direkte Mittelfeldduell entschieden die Sportfreunde in den letzten Minuten: Robin Eckers traf zum 1:0 (19.), Doverens Tobias Sagert erzielte den Ausgleich (61.), aber erst in der 89. Minute erhöhte Dominik Kruczek. Pascal Pöttgens machte den 3:1-Erfolg in der Nachspielzeit perfekt (90.+2).

SV Helpenstein – SV Niersquelle Kuckum II 5:2 (5:1). Der SV Helpenstein macht einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf und klettert nach dem deutlichen 5:2-Sieg auf Rang elf – Kuckum bleibt mit nur zwei Punkten Abstand jedoch in direkter Reichweite, beide Mannschaften müssen bei den verbleibenden beiden Spieltagen punkten, um dem Abstieg zu entgehen. Für Helpenstein entschieden Erkan Bebek (4.), Dirk Halfpap (7.,28.), Julian Hahn (13.) und Stephan Kledtke (37.) bereits in der ersten Halbzeit das Spiel, Andre Behren (8.) und Michael Schotten (65.) trafen für die Niersquelle.

SC 09 Erkelenz II – SC Wegberg 3:3 (2:2). Das Schlusslicht der Tabelle muss den Wunsch auf Klassenerhalt trotz des 3:3-Erfolges gegen den Vierten aufgeben: Die Erkelenzer spielten überraschend stark gegen Wegberg, die erst fünf Minuten vor Spielende den Ausgleich erzielten. Nazim Baliu startete das Spiel per Doppelpack für den SC (3.,17.), bevor Dominik Kruppa und Jan Gerards ausgleichen konnten (20., 30.). Nach der Pause brachte Domenic Richter Erkelenz wieder in Führung (50.), Anik Murati nahm dem Absteiger aber jede letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt.

SV SW Schwanenberg – Ay-Yildizspor Hückelhoven 3:2 (1:0). Beim Spitzenspiel zwischen Tabellenersten und dem Zweiten ging nur bei den Schwanenbergern um etwas: Für den SV ist es über die Quotientenregelung noch möglich, den Aufstieg zu schaffen. „Darauf hoffen wir noch, wir werden auch in den nächsten Spieltagen alles geben, um so viele Punkte wie möglich zu holen“, erklärt SV-Trainer Ralf Anic. Gegen Ay-Yildizspor ging der SV dieses Ziel bereits an: Raphael Nobre Ketter und Jonas Kofferath, die normalerweise in der A-Jugend spielen, und Stefan Horrichs trafen (45., 65., 80.). Für die Gäste erzielten Ibrahim Coroz und Orhan Özkaya erst spät je ein Tor (75., 87.).