Achtelfinale des Kreispokals Doveren hält lange gegen Teveren mit, Helpenstein lässt nichts anbrennen

Bei Eintracht Kempen, Aufsteiger in die Kreisliga A, wurden die Sportfreunde Uevekoven ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit 4:1 durch. Es war allerdings kein Spaziergang für den Bezirksligisten, der in der 17. Minute das Kempener 1:0 durch Julian Fratz schlucken musste. In der Folgezeit kamen die Gäste dem Tor aber immer näher, doch die Chancen wurden nicht genutzt, sodass die Führung der Eintracht lange vorhielt. In der 65. Minute war es dann aber soweit, denn Danny Richter traf zum verdienten Ausgleich. Nur eine Minute später war die Partie gedreht, denn Sven Jansen traf zum 2:1 für Uevekoven. Bis zur endgültigen Entscheidung dauerte es aber noch. Nach einem Zuspiel von Joshua Holtby traf der kurz zuvor eingewechselte Dominik Kruczek zum 3:1 (83.) und schließlich zum 4:1 für die Sportfreunde.