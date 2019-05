Spannung in der Bezirksliga : Knifflige Aufgaben für Abstiegskandidaten

Kreis Heinsberg Die Beecker Reserve empfängt am Sonntag Concordia Oidtweiler. Der TuS Rheinland Dremmen ist bei Spitzenreiter Eicherscheid zu Gast.

Germania Eicherscheid – TuS Rheinland Dremmen. Weit schwieriger dürfte da schon die Auswärtsaufgabe des TuS Rheinland bei Germania Eicherscheid sein. Weil Dremmen in der Hinrunde das Heimrecht mit dem Eifelclub getauscht hatte, muss es diesmal selbst in die Eifel, nach der unglücklichen 0:2-Niederlage in der vergangenen Woche in Haaren also erneut auswärts ran. Die Germania wird als Tabellendritter zwar nicht mehr im Aufstiegsrennen dabei sein, ist aber immer noch ehrgeizig. So wie erst am vergangenen Sonntag, als sie Alemannia Mariadorf 6:2 bezwang. Unglücklich verloren die Rheinländer das Heimspiel in der Hinrunde 0:1. Mit ein bisschen Glück dreht Dremmen diesmal den Spieß um.