Bezirksliga-Derby : Kückhoven verlässt die Abstiegsränge

Hückelhoven Bezirksliga: Germania gewinnt das Derby in Ratheim mit 5:0. Damit ist der Abstiegskampf fünf Spieltage vor Saisonende völlig offen.

Kückhoven ging das Derby mit breiter Brust an, machte gleich Druck, und zwang Ratheim zu Fehlern. So erstmals in der sechsten Minute, der Abschluss von Kückhovens Angreifer Sinan Kapar war aber zu harmlos, um Keeper Stefan Nimpong in Verlegenheit zu bringen. In der zwölften Minute war es dann so weit: Am eigenen Strafraum leistete sich die Abwehrkette einen Ballverlust, Kückhovens Utku Arslan erkannte die gute Schussmöglichkeit und zirkelte den Ball dann unerreichbar unter die Latte.