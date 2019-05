Frauen-Mittelrheinliga : Uevekovener Frauen treffen erst kurz vor Abpfiff

Kreis Heinsberg Die Sportfreunde Uevekoven wahren sich eine Minimalchance auf den Meistertitel. Schwanenberg macht derweil den nächsten Schritt in Richtung Landesliga-Aufstieg.

Die erste Halbzeit verlief torlos, erst kurz nach der Pause brachte Dominika Demska die Sportfreunde in Führung und beendete so das Warten für den Favoriten. Durch das Gegentor von Clara Weber für die Gäste aus Aachen (79.) wurden die Uevekovenerinnen in den letzten Minuten unter Druck gesetzt. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Julia Comouth jedoch noch den entscheidenden Treffer zum Sieg für die Sportfreunde. Uevekoven bleibt damit Tabellendritter und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Menden auf neun Punkte. Theoretisch lebt der Meisterschaftstraum damit also noch weiter. Uevekoven ist am kommenden Wochenende in Menden zu Gast, bräuchte dort genauso einen Sieg wie in den letzten zwei Saisonspielen – und zwei weitere Patzer des Tabellenführers.