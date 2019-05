Frauenfußball : Uevekoven und Schwanenberg auf Erfolgskurs

Kreis Heinsberg Die Frauen aus Uevekoven landen einen ungefährdeten Auswärtssieg - Rang zwei in der Mittelrheinliga ist weiterhin drin. Bezirksliga-Spitzenreiter Schwanenberg fiebert jetzt schon dem Spitzenspiel entgegen.

(kabo) Die Frauen der Sportfreunde Uevekoven haben den dritten Tabellenplatz in der Mittelrheinliga durch einen 5:1-Erfolg (3:0) gegen den SV Allner-Bödingen behauptet. Nach 15 Minuten brachte ein Eigentor die Sportfreunde in Führung, danach nahmen die Gäste das Spiel selbst in die Hand: Annika Loose und Dominika Demska erhöhten auf 3:0 (32.,34). Julia Comouth erzielte nach der Pause zwei weitere Treffer (49.,55.). Die Sportfreunde liegen weiter fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten Bayer Leverkusen II – schlagen die Uevekovenerinnen ihre Gegner in den letzten vier Spielen, könnten sie noch die Vizemeisterschaft feiern.