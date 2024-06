Rücktritt beim Neu-Landesligisten Erkelenz Guido Dürbaum ist nicht mehr sportlicher Leiter des SC 09

Der Sportliche Leiter gibt an, zuletzt etwas ausgebrannt gewesen, zu sein, nachdem er rund elf Jahre an vorderster Front gekämpft hatte, dazu habe er sich in seinen Aufgaben auch etwas allein gelassen gefühlt. „Da ist von einigen doch etwas wenig gekommen, da hätte ich mir hier und da schon etwas mehr Unterstützung gewünscht“, so zeigt sich der scheidende Sportchef enttäuscht. Was ihn aber nicht von seinem Herzensklub entzweigen soll. „Ich bleibe dem Sportclub verbunden, bringe mich weiter ein, wenn es gewünscht ist“, betont er. Jetzt übergibt er seine Geschäfte zunächst an Oliver Keuter.