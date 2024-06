Große Reform So verändern sich die Pokelwettbewerbe im Verband Mittelrhein

Aus diesem Grund sind die Aufsteiger aus der Landes- in die Mittelrheinliga eben nicht automatisch für den Mittelrheinpokal qualifiziert. „Die Mittelrheinliga-Aufsteiger hatten in der Vorsaison als Landesligisten ja die Möglichkeit, sich über den Kreispokal für den Verbandspokal zu qualifizieren“, erläutert Markus Müller, der Vorsitzende des FVM-Spielausschusses. Umgekehrt wäre der künftige A-Ligist Borussia Freialdenhoven, würde die Reform jetzt schon greifen, in der nächsten Saison automatisch für den FVM-Pokal qualifiziert – in der abgelaufenen Saison spielte Beecks jahrzehntelanger Dauerrivale eben noch in der Mittelrheinliga.