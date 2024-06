Bunte Jubiläumsfeier Germania Hilfarth feiert 30-jähriges Bestehen

Es wurde die erwartet unterhaltsame Partie, die die Weisweiler am Ende mit 15:3 gewann – das war aber natürlich Nebensache. Eine der schönsten Szenen der Partie spielte sich in der letzten Minute ab, als Arthur Schäfer unter leichter Mithilfe der Gladbacher Abwehr plötzlich blank stand und mit einem sehenswerten Lupfer aus rund 16 Metern das Tor traf: „Das hat uns alle riesig gefreut. Artur ist so was wie die gute Seele des Vereins. Er ist immer dabei“, so der Vorsitzende. Nach dem Tor zum Abschluss des Spiels war der Jubel dementsprechend groß.