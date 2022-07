Saisonauftakt am 19. August : Fußballverband Mittelrhein gibt Staffeleinteilung auf Verbandsebene bekannt

In der Mittelrheinliga trifft der FC Wegberg-Beeck auch wieder auf Mitabsteiger Bonner SC. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball Am 19. August starten die Ligen auf Verbandsebene mit dem Eröffnungsspiel in der Mittelrheinliga in die Saison 2022/2023. Nun nahm der Fußballverband die Einteilung der Teams vor. Was das für die Teams der Region bedeutet.

Der Verbandsspielausschuss des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Ligen oberhalb der Kreisliga A im Herren- und Damenbereich veröffentlicht. In der Mittelrheinliga trifft Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck in dieser Saison auf Mitabsteiger Bonner SC. Ebenfalls neu in Beecks Liga sind die beiden Landesliga-Meister Eintracht Hohkeppel und TuS BW Königsdorf.

Die Königsdorfer werden die Saison in der Mittelrheinliga am Freitagabend, 19. August, eröffnen. Der Aufsteiger empfängt dann die Spvg Frechen zum Derby auf seiner Anlage. Die Mittelrheinligisten konnten sich bis zuletzt für die Austragung des Eröffnungsspiels bewerben, auch Beeck hatte Interesse bekundet – allerdings erfolglos.

„Die Bewerbung der Königsdorfer war sehr engagiert und inhaltlich überzeugend. Ich freue mich auf ein stimmungsvolles Fußballfest“, erklärte Markus Müller, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, in einer Pressemitteilung des FVM. Für den FC Wegberg-Beeck startet die Saison nach dem Abstieg demnach aller Voraussicht nach am Sonntag, 21 August. Der genaue Spielplan der Liga soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Mittelrheinliga BW Königsdorf bestreitet das Eröffnungsspiel Bonner SC (Absteiger) FC Wegberg-Beeck (Absteiger) FC Hennef 05 SV Berg. Gladbach 09 SpVg Frechen 20 Borussia Freialdenhoven FC Hürth Siegburger SV 04 BW Friesdorf Viktoria Arnoldsweiler FC Pesch BCV Glesch-Paffendorf VfL Vichttal Fortuna Köln II Eintracht Hohkeppel (Aufsteiger) BW Königsdorf (Aufsteiger)

Die Landesliga-Teams wurden vom Verband wie gewohnt in zwei Gruppen aufgeteilt. Wobei die Staffel 1 aus Vereinen des östlichen Verbandsgebietes besteht – mit den Fußballkreisen Köln (Ausnahme: Borussia Lindenthal-Hohenlind), Bonn, Sieg und Berg. In der Staffel 2 finden sich Teams aus den Kreisen Euskirchen, Rhein-Erft, Aachen, Düren und Heinsberg wieder. Hier wird auch erstmalig Bezirksliga-Aufsteiger SV Helpenstein antreten. Das Team von Coach André Lehnen war in der abgelaufenen Saison ohne Niederlage souverän Meister geworden und darf nun – 31 Jahre nach der Gründung – in der Landesliga antreten.

Landesliga Staffel 2 Der SVH spielt zum ersten Mal in der Landesliga SV Breinig (Absteiger) SV Eilendorf (Absteiger) Spvg. Wesseling-Urfeld (Abst.) Borussia Lindenthal-Hohenlind Union Schafhausen SV Rott Germania Erftstadt-Lechenich Eintracht Verlautenheide Arminia Eilendorf SF Düren Germania Teveren 1. FC Düren II GW Brauweiler Kohlscheider BC Germ. Lich-Steinstraß (Aufsteiger) SV Helpenstein (Aufsteiger)

In der Bezirksliga ändert sich für die Teams der Region wenig. Zwar gab es in den Staffeln 1 und 2 minimale Anpassungen, die Staffel 4 ist davon aber nicht betroffen. Neu in der Liga ist Aufsteiger SC 09 Erkelenz, ebenso wie Rhenania Lohn. Auch in der Landes- und Bezirksliga wird der erste Spieltag der neuen Saison zwischen dem 19. und 21. August ausgetragen. Die Winterpause startet auf Verbandsebene am 4. Dezember und wird sich über drei Monate erstrecken. Erst am 4. und 5. März 2023 soll der Ball wieder rollen. Geplantes Ende der Meisterschaft ist am 11. Juni 2023. Das Verbandspokalfinale steigt am 3. Juni 2023.

Bezirksliga Staffel 4 Heinsberg-Lieck steht bereits als Absteiger fest Alemannia Mariadorf (Absteiger) Raspo Brand DJK FV Haaren SG Union 94 Würm-Lindern Jugendsport Wenau Germania Eicherscheid FC Roetgen SG Stolberg Concordia Oidtweiler VfR Würselen Columbia Donnerberg FV Vaalserquartier 1. FC Heinsberg-Lie. (meldet ab) Teutonia Weiden (Aufsteiger) Rhenania Lohn (Aufsteiger) SC 09 Erkelenz (Aufsteiger)