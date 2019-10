Fußball : Die Gedanken kreisen beim SV Niersquelle Kuckum

Pascal Schostock (Roland Millich, r.) wird in dieser Szene vom Kückhovener Abwehrspieler Peter Opheiden gestoppt. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Es ist noch nicht einmal ein Drittel aller Begegnungen in der Kreisliga A Heinsberg ausgetragen worden, und dennoch macht man sich bei einem Verein im Erkelenzer Land schon ein wenig Sorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Die Rede ist an dieser Stelle und ganz konkret vom SV Niersquelle Kuckum, der am Freitagabend sein Heimspiel gegen den SV Golkrath nur knapp mit 2:3-Treffern verloren hatte. Wenn man allerdings weiß, was sich während dieser Partie so alles abgespielt hat, dann ist nachzuvollziehen, warum Niersquelle-Vorsitzender Thomas Portz sich so seine ganz eigenen Gedanken macht. Portz erklärt: „Diese Niederlage war typisch für unseren bisherigen Saisonverlauf. Da kriegen wir in der Nachspielzeit einen Strafstoß zugesprochen, und Dennis Heinen verschießt. Wir hatten nach dem vergebenen Elfmeter sogar noch eine gute Möglichkeit.“

Das Verletzungspech scheint den Nierskickern – wie bereits in der vorigen Spielzeit 2018/2019 auch schon geschehen – buchstäblich an den Hacken zu hängen: „Ich dachte, letzte Saison war es schon schlimm mit den Ausfällen, doch leider ist es momentan noch schlechter,“ so Thomas Portz weiter in seinen Ausführungen.

Symbolisch dafür war die Tatsache, dass Trainer Christian Schmitz sich sogar selbst einwechselte und damit versuchte, vorne noch etwas zu bewirken, doch alle Bemühungen waren umsonst, der SV Golkrath nahm die drei Punkte mit. „Wir hätten den Gegner, der vor der Saison ziemlich hoch gehandelt wurde, mit unten reinziehen können“, sagte Thomas Portz und fügte noch hinzu: „Wir müssen jetzt bis zur Winterpause versuchen, punktemäßig nicht zu weit abzurutschen. Dann werden wir sehen, ob im Winter die ein oder andere Verstärkung zu bekommen ist.“ Die Tore für Kuckum hatten Pascal Moll und Maurice Münten erzielt. Für die Jungs von Golkraths Trainer Frank Bauer trafen Niklas Demming (2) und Jan Gottschalk.