Fußball : Auf Kurs Richtung Regionalliga

Erfolgreich wie der Vorgänger: Coach Michael Burlet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Fußball Der FC Wegberg-Beeck überwintert in der Mittelrheinliga auf Platz eins. Basis des Erfolgs ist die bärenstarke Abwehr.

Den in der vergangenen Saison knapp verpassten dritten Aufstieg in die Regionalliga nachholen: Das hatte sich Beeck im Sommer auf die Fahne geschrieben. Zur Winterpause, nach der Hinrunde, segeln die Kleeblätter voll auf Kurs: Ins neue Jahr gehen sie als Tabellenführer – mit einem Punkt Vorsprung auf den großen Rivalen 1.FC Düren.

Der Saisonverlauf Zwölf Siege, ein Remis, zwei Niederlagen: Beecks Hinrunden-Bilanz liest sich mehr als beeindruckend. Vom dritten bis einschließlich elften Spieltag siegten die Schwarz-Roten sogar neunmal in Folge – absoluter Ligarekord in der laufenden Saison. Gleich das erste Spiel wies die Richtung: In Frechen gewann Beeck 4:0 und setzte sich damit direkt an die Spitze. Das erste Heimspiel gegen Viktoria Arnoldsweiler vergeigte der FC zwar völlig überraschend mit 1:3, doch danach folgten besagte neun Dreier in Serie, mit denen sich Beeck die Tabellenführung fast schon zwangsläufig zurückholte.

Das war gut Basis des Erfolgs ist die bärenstarke Abwehr. In den 15 Spielen kassierte Beeck nur neun Gegentore – klarer Liga-Bestwert. Torwart Stefan Zabel und die Viererkette mit der Stammbesetzung Maurice Passage, Nils Hühne, Sebastian Wilms und Norman Post standen in der Regel überaus sicher, ließen nur wenig zu.

Und in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz lieferte Beeck auch die besten Spiele ab. Spektakulärer Höhepunkt war dabei eindeutig das auch in der Höhe völlig verdiente 4:1 im Topspiel in Düren – in der ersten Halbzeit spielte sich Beeck da fast schon in einen Rausch. Auch die weiteren Bestleistungen in der Liga lieferte der FC ausnahmslos in der Fremde ab – so das 1:0 im weiteren Spitzenspiel in Hennef, so das 4:1 im Clásico in Freialdenhoven.

Das beste Heimspiel war klar das 2:0 im Mittelrheinpokal gegen den Regionalligisten Bonner SC. In der zweiten Hälfte schaffte es die Heimelf da sogar, den Favoriten größtenteils weit weg vom eigenen Tor zu halten – das muss man erst mal schaffen. In den Meisterschafts-Heimspielen blieben dagegen spielerisch einige Wünsche offen – trotz des Erfolgs.

Das war schlecht Eindeutiger Tiefpunkt waren nicht die beiden Liga-Niederlagen, sondern das blamable Zweitrunden-Aus (1:4) im Mittelrheinpokal beim Ligakollegen BW Friesdorf. Angesichts des sensationellen Ausscheidens der Kölner Spitzenvereine Viktoria und Fortuna in der ersten Runde hat Beeck da eine wohl einmalige Chance verspielt, mit ein bisschen Losglück sogar das Finale zu erreichen.

Personalien Zur Rückrunde wird nach auskuriertem Kreuzbandriss Sascha Tobor wieder zum Team stoßen. „Ansonsten werden wir nur was machen, wenn alles absolut passt“, sagt Coach Michael Burlet, der im Sommer den langjährigen Trainer Friedel Henßen abgelöst und nahtlos an dessen Erfolg angeknüpft hat.