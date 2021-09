Fussball-Bezirskliga : Dremmen tritt weiter auf der Stelle

Torschuss des Dremmener Sascha Hochgreef. Foto: Nipko

Fussball-Bezirskliga Im Duell der noch sieglosen Bezirksliga-Teams setzt es eine 3:5-Pleite für die TuS Rheinland Dremmen gegen den FC Roetgen. Ferhat Akar glänzt dabei als Vierfach-Torschütze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

An den ersten drei Spieltagen der Bezirksliga, Staffel 4, konnte weder der TuS Rheinland Dremmen noch der FC Roetgen einen Sieg einfahren. Und auch wenn es noch früh in der Spielzeit ist, standen beide Vereine schon ein wenig unter Druck, als sie sich am Sonntag in Dremmen gegenüberstanden. Am Ende konnte man bei den Gästen aus dem belgischen Grenzgebiet ein wenig aufatmen, Roetgen gewann die Partie mit 5:3. Dremmen bleibt hingegen bei nur einem Zähler.

Die Partie hatte ohnehin denkbar ungünstig für die Hausherren begonnen, denn bereits nach drei Spielminuten markierte Ferhat Akar das 1:0 für Roetgen. Und es sollte nicht das letzte Tor des quirligen Angreifers an diesem Nachmittag gewesen sein. Die Rheinländer hingegen kamen überhaupt nicht in die Partie, ein bekanntes Leiden wie der Geschäftsführer und Sportliche Leiter Swen Krieger nach dem Spiel meinte: „Wie so oft zuletzt, haben wir die Anfangsphase total verpennt. Und wenn dann die Gegentore fallen, wird es natürlich schwer.“

Beim 0:2 war es wieder Akar, der in der 32. Minute die Unsicherheiten beim Gegner ausnutzte. Doch damit nicht genug: Nach einem schönen Zuspiel erhöhte zunächst Kelly Ajuya auf 3:0 (44.) und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es einmal mehr Akar, der mit seinem dritten Treffer das 4:0 markierte. „Wenn du zur Pause 0:4 hinten liegst, dann erwartest du das Schlimmste“, sagte Dremmens Trainer Ralph Tellers zur Halbzeit.

Doch dann drehte sich das Spiel: Per Doppelschlag (51. und 52. Minute) brachte Nico Schunk Dremmen wieder auf 2:4 heran. Nun begannen die Gäste zu schwimmen, wie auch deren Trainer Philipp Dunkel zugab: „Wenn man plötzlich so schnell zwei Gegentreffer kriegt, steigt die Nervosität natürlich. Und es wurde ja zunächst auch nicht besser.“ Und da lag Dunkel richtig, denn die nun stärker aufspielenden Dremmener suchten konsequent ihre Chancen. Und als Sascha Schopphoven in der 76. Minute das 3:4 erzielte, schien das Spiel plötzlich wieder offen zu sein. Doch die Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn währte lediglich 180 Sekunden bei Dremmen: Wieder war es Ferhat Akar, der nach einem Konter mit seinem vierten Tor das 5:3 für Roetgen machte.

Zwar waren das Resultat und der Erfolg am Ende für die Gäste vorrangig, dennoch räumte FC-Trainer Dunkel ein: „Insgesamt haben wir hier heute kein gutes Bezirksliga-Spiel gesehen. Offensichtlich war die Nervosität doch bei beiden vorhanden.“

Swen Krieger meinte nach der Begegnung: „Wie unsere Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit noch einmal aufgebäumt hat, das war schon gut. Man darf nicht vergessen, dass da eine junge Truppe auf dem Platz stand, und dass es für uns letztendlich um den Klassenerhalt gehen wird. Das war uns allen schon vor der Saison klar. Jetzt versuchen wir es eben nächstes Mal wieder.“