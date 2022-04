Bezirksligist gastiert in Eicherscheid : Union möchte vom Ostertrip in die Eifel drei Punkte mitnehmen

Für die SG Union Würm-Lindern(l.) steht an Ostern die weite Fahrt zu Germania Eicherscheid in die Eifel an. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Für Würm-Lindern steht am Ostermontag die längste Auswärtsfahrt der Saison zu Germania Eicherscheid an. Personell ist Trainer Hermann-Josef Lambertz wieder zuversichtlicher gestimmt. Sorgen bereiten ihm nur die Platzverhältnisse bei Eicherscheid.

Ostermontag um 15 Uhr versucht die SG Union Würm-Lindern bei Germania Eicherscheid, endlich den ersten Rückrundensieg einzufahren. Auf den wartet der Klub nämlich schon seit dem 6. März, dem Rückrundenauftakt. Und SG-Trainer Hermann-Josef Lambertz ist auch zuversichtlich, dass der gelingen kann.

Vor allem personell bieten sich dem Trainerteam der Union wieder mehr Alternativen. Anders als zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck, als sowohl der 49-jährige Co-Trainer Sean King als auch Ersatztorwart Thomas Krings als Feldspieler ran mussten. Jedenfalls sind die da noch fehlenden Stammkräfte Jahn Cevahir, Ertrugul Kabadayi und Yannik Schlömer wieder dabei. Weiter fehlen werden allerdings im Simmerather Ortsteil Eicherscheid die verletzten Lambertz Söhne Mark und René. Während Mark in Bonn wegen seiner Dauerbeschwerden an der Hüfte operiert wird, hat sich Bruder René vor zwei Wochen in Geilenkirchen einer Meniskusoperation unterzogen.

Aber auch ohne die beiden sieht Trainer „Jo“ Lambertz seine Mannschaft gerüstet, in der Nordeifel zu bestehen. Übrigens die längste Anreise, die die Bezirksligisten aus der hiesigen Region zu bewältigen haben. Was Lambertz allerdings Kopfschmerzen bereitet, ist der für ihn kaum bespielbare Rasenplatz in Simmerath. „Das ist eine richtige Wiese, auf dem ein gutes Fußballspiel kaum möglich ist. Viel lieber würden wir auf dem vorhandenen Kunstrasenplatz spielen. Aber leider wird das wohl nichts,“ so Trainer Lambertz vor dem Ostertrip über die B258, mit der weithin bekannten „Himmelsleiter“, in die Eifel.