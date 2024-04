Bezirksliga-Derby endet zugunsten von Uevekoven Bittere Niederlage für Würm-Lindern

Der Auftakt ging dann aber gehörig daneben. Uevekoven eroberte früh den Ball und schon nach sieben Minuten hieß es 0:1, als der aufgerückte Außenverteidiger Stefan Küppers im Linderns Strafraum ungehindert abziehen durfte, und von der rechten Seite mit einem Flachschuss ins lange Eck auch traf. Aber so allmählich fand die SG dann doch ins Spiel, zwang die Sportfreunde zu Fehlern. So schon in der 19. Minute als Uevekovens Torwart Patrick Wiesen sich gegen Unions Lehmann auszeichnen konnte und dessen Lupfer noch so gerade vor dem Einschlag um den Pfosten drehte. Allerdings auf Kosten einer Ecke. Und die schlug Felix Jansen dann einfach mal in den gegnerischen Fünfmeterraum. An Freund und Feind vorbei fand das Spielgerät Jansens Kollege Julian Herzog und der bugsierte die Kugel mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich über die Linie.