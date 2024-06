Ex-Profi in der Kreisliga A Ob Raffael jetzt bei Ay-Yildizspor für die Bezirksliga verlängert

Zunächst hieß es, Raffael würde nur die Heimspiele auf dem neuen Kunstrasen in Hückelhoven bestreiten, doch er trat auch in einigen Auswärtsspielen an, vorausgesetzt, die Platzverhältnisse stimmten. Von Beginn an war der Ex-Profi sehr gut in die Mannschaft integriert, was auch Sinan Igdemir anmerkt: „Raffael ist trotz seiner Popularität ein sehr bodenständiger und ruhiger Mensch. Er ist zu allen freundlich, die auf ihn zukommen.“ So nahm der Brasilianer es gerne in Kauf, dass er vor Spielen auch mal Autogramme geben musste oder andere Devotionalien verschenkte: „Wir haben einen ganzen Koffer voll mit Raffael-Trikots. Er war immer bereit, gerade jungen Fans eine Freude zu machen“, so Igdemir.