Kreis Heinsberg : Würm-Lindern und Heinsberg mit Erfolgen

Kreis Heinsberg Würm-Lindern nimmt mit dem 3:1-Sieg in Mariadorf erfolgreich Revanche für das enttäuschende 2:2 aus der Hinrunde. Auch Heinsberg-Lieck „repariert“ die 0:2-Hinspielniederlage gegen den Tabellenletzten, gewinnt dank einer starken ersten Halbzeit 6:1 (4:0) am Ratheimer Ohof.

Alemannia Mariadorf – Union Würm-Lindern 1:3 (1:1). Die Partie hatte kaum angefangen, da hieß es auch schon 1:0 für die Landalemannen. Cedric Ngovo traf nach schnell ausgeführtem Einwurf. Mit einem schönen Distanzschuss gelang Pascal Thora in der 42. Minute der Ausgleich Bis in die Schlussphase blieb es dabei. Nach einem Schuss von SG-Angreifer Yuki Komura fälschte Mariadorfs Thomas Balduin unglücklich ab und es hieß 1:2. In der Schlussminute gelang Yuki Komura der Treffer zum 1:3-Endstand.

Nach der erneuten Niederlage, wie schon – in Vaalserquartier verlor Brand 1:2 – sind die Aufstiegsträume für die Rasensportler wohl geplatzt. Fünf Punkte liegen sie drei Spieltage vor Schluss jetzt hinter dem Kohlscheider BC. Der steht also vor dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga, Staffel 2, aus der sie sich im Vorjahr verabschieden mussten. – Wenig Höhepunkte gab`s in der Partie zwischen dem FC Roetgen und dem FSV Columbia Donnerberg, das der FC mit 3:1 für sich entscheiden konnte. – Das Kellerduell zweier Aufsteiger gewann der FV Vaalserquartier bei SW Huchem-Stammeln 2:0, und hat damit 33 Punkte, fünf Punkte mehr als der Vertreter aus dem Fußballkreis Düren, der bleibt also Vorletzter. –

Kohlscheider BC – TuS Germania Kückhoven 2:0 (0:0). Trotz der Niederlage, es war die erste nach zuletzt acht Spielen in Folge, konnte das Team von Trainer Dirk Valley den Platz beim Klassenprimus erhobenen Hauptes verlassen. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, vielleicht sogar das beste der bisherigen Saison“, so der TuS-Trainer. „Wir haben unglücklich verloren“, so Valley weiter. Vor allem in der ersten Halbzeit ließ Kückhoven zwei Riesentorchancen durch Utku Arslan und Daniel Fabian ungenutzt. Und auch Fabian Malek und Ridvan Köse wurden erst in letzter Sekunde von Kohlscheids Abwehr geblockt. In der 55. Minute gelang dann Niklas Passenheim mit einem feinen Heber das 1:0 für den KBC. Als die Germania in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte, wurde sie in der 87. Minute ausgekonter. Erneut Passenheim war zur Stelle, und traf zum 2:0-Endstand „Sechs oder sieben Punkte aus den verbleibenden drei Partien gegen Roetgen, in Würm-Lindern und gegen Donnerberg sind jetzt unser Ziel“, sagte TuS-Coach Dirk Valley noch.