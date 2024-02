Auftakt gründlich misslingen Uevekoven verliert gegen den neuen Tabellenersten 2:7

Gerade einmal 1,6 Kilometer liegen in der Luft zwischen dem Waldstadion des FC Wegberg-Beeck und dem Sportplatz „En de Meer“ der Sportfreunde Uevekoven. Quasi Tür an Tür erlebten die beiden Vereine am Mittwochabend in ihren Nachhol-Heimspielen ein Debakel. Denn auch Bezirksligist Uevekoven kassierte eine mehr als deutliche Niederlage: Gegen den neuen Liga-Primus Germania Lich-Steinstraß setzte es ein herbes 2:7 (1:4).