Bezirksligist mit Saisonpremiere Uevekoven spielt erstmals Remis

Mit dieser Führung im Rücken ging der Gast aus der Stadt Baesweiler natürlich mit viel Selbstbewusstsein in die zweite Halbzeit, gewann viele Zweikämpfe und ließ einen richtigen Spielfluss der Platzherren kaum zu. Auch wenn Spielmacher Joshua Holtby sein Team immer wieder nach vorn trieb, blieben Torchancen, also jedenfalls klare, aus. Erst als Uevekovens engagierter Trainer Daniel Marschalk einige Wechsel vollzogen hatte, wurde sein Team zwingender. So in der 72. Minute mit einer Doppelchance. Nach einer Rechtsflanke kam zunächst Lukas Köllermeyer mit dem Kopf an den Ball, traf den aber nicht richtig, ebenso wenig wie der eingewechselte Mika Johnen, der ebenfalls mit dem Kopf am aufmerksamen Concordia-Torwart Moritz Bürger scheiterte.