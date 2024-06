In der Bezirksliga etabliert Bester Aufsteiger der Liga

Besonders erfolgreich waren die Sportfreunde in den Derbys gegen die Kreis-Konkurrenz von Würm-Lindern und Erkelenz. Gegen die SG Union Würm-Lindern gewann man zu Hause 1:0 und in Lindern 2:1. Gegen Neu-Landesligist SC 09 Erkelenz feierte man zu Hause am 3. Spieltag mit 3:2 den ersten Sieg überhaupt, um dann am 18. Februar in Erkelenz 1:0 zu gewinnen. Besonders stolz war Uevekoven in der Hinrunde auch auf den 4:1 Heimsieg gegen Alemannia Mariadorf und den 4:1-Kantersieg auswärts bei der SG Stolberg. Gegen TV Konzen feierte man am 26. Spieltag mit 7:1 den zweithöchsten Saisonsieg. Getoppt wurde dieser Sieg noch durch das 8:1 vier Spieltage zuvor bei Absteiger Hambacher SV.