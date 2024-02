Im Derby behält Uevekoven die Überhand Trainer Marschalk wechselt den Sieg ein

Das Privatduell Nickels/Wiesen mündete in der lange Zeit recht ereignislosen zweiten Halbzeit in einen Elfmeter. Uevekovens Stefan Küppers leistete sich im eigenen Strafraum ein Foul der ganz klaren Sorte an Nickels. Der trat selbst zur Exekution an – und scheiterte an Wiesen (77.). Der SC 09 blieb auch danach tonangebend und wirkte fitter, während Uevekoven nicht mehr zur spielerischen Linie der ersten Halbzeit zurückfand. Einen Grund dafür nannte Jansen: „Wir haben im Laufe des Spiels körperlich abgebaut“, räumte er offen ein.