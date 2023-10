Bezirksligist erkämpft Sieg Uevekoven hält Haaren in Schach

Dank einer starken kämpferischen Leistung besiegten die Sportfreunde Uevekoven in der Fußball-Bezirksliga die DJK FV Haaren mit 2:0: Und das sogar ab der 35. Minute in Unterzahl, weil Torwart Patrick Wiesen just in dieser Minute wegen einer Roten Karte vom Platz musste.