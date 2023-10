Derby in der Fußball-Bezirksliga Aufsteiger im Aufwärtstrend

Wieder mit Chefcoach Sean King an der Seitenlinie, begann Würm-Lindern das Derby überraschend offensiv und bekam schon in der ersten Minute den ersten Eckball, der aber von Sportfreunde-Torwart Patrick Wiesen entschärft wurde. Auf der anderen Seite erwischte Sven Jansen eine Flanke mit dem Kopf nicht richtig, der Ball flog weit am Gästetor vorbei. In der neunten Minute musste Uevekovens Trainer Daniel Marschalk dann schon wechseln, weil sich Jonas Lindholm am Oberschenkel verletzt hatte, ihn ersetzte Mika Florian Johnen. Im Aufbauspiel leistete sich Uevekoven in der Folgezeit einige Schnitzer, die vom Gast aber nicht genutzt wurden. So etwa in der 18. Minute, als der spielfreudige Felix Jansen aus etwa zehn Metern ungehindert abschließen durfte, dann aber das Tor doch knapp verfehlte. Uevekoven versuchte jetzt das Spiel an sich zu reißen und kam nach einer halben Stunde auch zu einigen Eckbällen, die aber nichts einbrachten. Zudem scheiterte der eingewechselte Johnen an Würm-Linderns Torwart Winfried Hulsen.