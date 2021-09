Fußball-Bezirksliga : Helpenstein will einen Punkt bei Tagesausflug

Sein Ausfall muss in Roetgen kompensiert werden: Julian Hahn (r.), hier in einer Szene gegen den TuS Rheinland Dremmen, fehlt dem SV Helpenstein am Sonntag wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Foto: nipko

Fußball Der mit zwei Siegen in die Bezirksliga gestartete SV Helpenstein tritt beim starken FC Roetgen an, muss dabei allerdings auf Angreifer Julian Hahn verzichten.

Von Herbert Grass

Mit zwei Siegen – 2:0 beim FV Vaalserquartier und 4:2 gegen den TuS Rheinland Dremmen – ist Bezirksligist SV Helpenstein fast optimal in die Saison 2021/2022 gestartet. Aber eben nur fast. Weil nämlich Top-Angreifer Robin Langer schon zu Saisonbeginn mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel und sich Sturmpartner Julian Hahn zuletzt gegen Dremmen eine Gelb-Rote Karte einhandelte, fiel der Jubel im Lager des Drei-Dörfer-Klubs Helpenstein (eine Fusion, hervorgegangen aus dem SV Arsbeck, dem SV Wildenrath sowie Blau-Weiß Dalheim) nicht ganz so groß aus.Auch das Trainer-Duo, die Gebrüder André und Mario Lehnen, hat das natürlich registriert.

Am Sonntag aber reist Helpenstein voller Optimismus in die Voreifel, wo der FC Roetgen der Gegner sein wird. Und mit Roetgen verbinden die Helpensteiner auch gute Erinnerungen. Im Aufstiegsjahr 2019 gewann der SV nämlich am 14. Spieltag in Roetgen 3:2. Das blieb dann allerdings auch die bisher einzige Auseinandersetzung mit dem Voreifel-Klub, weil im Frühjahr 2020 sowohl die Premieren-Saison des SV Helpenstein wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde wie auch die Saison 2020/21, die ja schon im Oktober 2020 komplett beendet war. Bis dahin waren beide Teams nicht mehr aufeinandergetroffen.

Info Mit sechs Toren die beste Offensive zum Start Torgefährlich Gemeinsam mit Rasensport Brand stellt der SV Helpenstein zum Saisonstark die beste Offensive der Bezirksliga-Staffel 4. Sechs Tore gelangen dem Team an zwei Spieltagen. Gegner Der FC Roetgen kommt bislang auf zwei Unentschieden mit einem Torverhältnis von 2:2.

Mit einem Bus werden die Helpensteiner ihre Reise in die Eifel – uunter anderem auch über die Bundesstraße 258 mit der sogenannten „Himmelsleiter“ kurz vor Roetgen – antreten. Das ist ein ordentlicher Tagesausflug. Zum Mitfahren eingeladen haben Vorstand und Mannschaft trotzdem ihre Fans. Für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro können Anhänger dabei sein und das Team unterstützen. Und das werden Mannschaft und Trainerteam schon brauchen.

Denn Roetgen hat mit erst zwei Unentschieden – 0:0 gegen Eicherscheid, 2:2 in Waldenrath/Straeten – zwar nicht optimal in die Saison gefunden, ist an guten Tagen aber allemal in der Lage, gegen jeden Gegner erfolgreich zu sein. Der von Philipp Dunkel trainierte FC verfügt schon über eine Menge Qualität, dafür stehen stellvertretend unter anderem Torjäger Alex Keller sowie Routinier Kelly Ayuja. Letzterer versucht sich mittlerweile auch noch als Co-Trainer.

Aber trotz aller Qualitäten des FC sollte Helpenstein auf die eigenen Stärken vertrauen. Wie immer viel Tempo vorgeben, stabil in der Abwehr stehen – dann sollte zumindest ein Remis dabei herausspringen. Vielleicht sind ja auch die zuletzt fehlenden Robin Langer und Robin Jackels wieder fit, so dass Helpenstein die Gelb-Rot-Sperre für Julian Hahn kompensieren kann. Und auch Chef-Trainer André Lehnen, der beim 4:2-Sieg gegen Dremmen von Bruder Mario wegen eines Urlaubs vertreten wurde, wird wieder an der Seitenlinie stehen.