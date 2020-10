Fußball-Bezirksliga : Würm-Lindern feiert Kantersieg und den Sprung an die Spitze

Der anstürmende Thomas Lambertz wird hier von Gastkapitän Danijel Vukosavljevic gestoppt. Lambertz traf beim 7:0 dennoch. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Der neue Tabellenführer der Bezirksliga-Staffel 4 siegte daheim gegen das überforderte Columbia Donnerberg 7:0. Kapitän René Lambertz traf zweimal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

So etwas nennt man wohl einen rundum gelungenen Tag: Weil die Partie von Spitzenreiter Stolberg in Oidtweiler abgesetzt wurde, hat die SG Union Würm-Lindern nach einem deutlichen 7:0 (2:0)-Sieg gegen den FSV Columbia Donnerberg wieder mal die Tabellenspitze in der Bezirksliga-Staffel 4 übernommen. Obwohl die Gäste aus Stolberg unmittelbar nach Spielbeginn versuchten, das Aufbauspiel der SG zu stören und früh anzulaufen, war schon bald erkennbar, dass sie damit wohl doch überfordert waren. Da nutzte auch aller Zweikampfeinsatz nichts, führte nur zu unnötigen Freistößen.

Ein solcher bescherte den Platzherren dann auch in der 14. Minute die 1:0-Führung. Aus dem linken Halbfeld schlug Pascal Thora den Ball in Donnerbergs Strafraum und fand genau den Kopf seines aufgerückten Innenverteidigers Alex Jansen. Und der bewies einmal mehr seine Kopfballstärke und traf. Würm-Lindern fand aber auch nach der Führung noch nicht zur erwarteten Souveränität.

Erst nach dem 2:0 durch Yannik Schlömer (32.) hatte sich die SG gefunden. Nach einer weiten Rechtsflanke von Kapitän René Lambertz lag die Kugel plötzlich an der Strafraumgrenze einschussbereit vor Schlömers Füßen, der so keine Mühe hatte, ins leere Tor zu treffen. Noch leichter hatte es Schlömer dann in der 42. Minute, aber aus drei Metern setzte er die Kugel über das leere Tor.

Als schon in der 46. Minute Thomas Lambertz den Ball zum 3:0 ins lange Eck schlenzte, war es um den dann doch überforderten Gast geschehen. 4:0 hieß es dann in der 56. Minute durch Leon Rothkranz. Bis zum 5:0 mussten die inzwischen relaxten heimischen Fans dann bis zur 78. Minute warten, als Kapitän Lambertz von der rechten Seite nach innen kurvte, um dann in Arjen-Robben-Manier flach unten rechts zu treffen.

Der eingewechselte Calvin König machte in der 83. Minute dann das halbe Dutzend voll, ehe erneut René Lambertz in der 88. Minute, auf Zuspiel des eingewechselten Tim Janes, mit dem 7:0 den Schlusspunkt setzte. Würm-Linderns Trainer Hermann-Josef Lambertz dürfte zufrieden gewesen sein, dessen Gegenüber Tobias Voss dagegen sicher nicht. Der durfte gestern nicht aktiv eingreifen, weil er sich in der Vorwoche eine Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte.

Respekt verdiente sich sein Team aber trotzdem. Obwohl spielerisch unterlegen, versuchte es sich bis zum Schluss an einer Resultatsverbesserung. Aber auch das gelang nicht, brachte man doch in 90 Minuten das Tor von SG-Keeper und Geburtstagskind Stefan Nöhles nicht einmal ernsthaft in Gefahr.