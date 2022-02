Hinrundenfazit SG Union Würm-Lindern : Die Minimalisten im Meisterschaftsrennen

Die SG Union Würm-Lindern ist nach der Hinrunde Teil der Spitzengruppe in der Bezirksliga. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Die SG Union Würm-Lindern hat erst 24 eigene Treffer erzielt, trotzdem spielt das Team von Jo Lambertz um den Titel in der Bezirksliga mit. Was schätzt der Coach an seinem Team und wo sieht er noch Luft nach oben?

Von Herbert Grass

„Die Hinrunde ist gut gelaufen, wir sind immerhin Tabellenvierter“, erklärt Hermann-Josef Lambertz, Trainer von Bezirksligist SG Union-Lindern, zum bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft in der Staffel 4. Und die Zufriedenheit könnte noch wachsen, wenn sein Team das Nachholspiel gegen den VfR Würselen gewinnt, das am letzten Spieltag der Hinrunde ausgefallen war– es wäre dann schon der zehnte Dreier in der laufenden Saison .

Jo Lambertz, Coach Würm-Lindern Foto: nipko

Wie war der Saisonverlauf?

Mit bisher erreichten 29 Punkten und dem erhofften Heimsieg im Nachholspiel gegen die Aachener Vorstädter zöge man gar an Jugendsport Wenau vorbei, wäre zur Saisonhalbzeit dann Tabellendritter. An jenem Wenau, das Würm-Lindern eine von zwei Saisonniederlagen beigebracht hat, das aber durchaus deutlich. 1:6 hieß es nach einem völlig verrückten Spiel in Wenau. „Dabei haben wir in den ersten 45 Minuten eine der stärksten Halbzeiten dieser Saison abgeliefert, jedenfalls 40 Minuten lang. Dann haben wir aber völlig die Kontrolle verloren, und in den verbleibenden Minuten bis zur Pause noch drei Gegentore kassiert“, schüttelt Lambertz noch heute ungläubig den Kopf. Die zweite Pleite gab es zu Hause beim 1:2 gegen die DJK FV Haaren. „Haaren war aber auch richtig stark“, erkannte der Trainer an. „Aber mit ein bisschen Glück hätten wir auch da 2:2 spielen können“.

Was lief gut?

Was Trainer Jo Lambertz an seinem Team besonders schätzt: Es gibt nie auf, kämpft bis zum Abpfiff, und belohnt sich auch. So gelangen entscheidende Treffer gerade in den Schlussminuten. Und fast immer in den Kreisderbys. So am 6. Spieltag das 3:1 beim 1. FC Heinsberg-Lieck. Am 8. Spieltag der 2:1-Siegtreffer bei SV RW Viktoria Waldenrath/Straeten, und am 9. Spieltag der 1:1-Ausgleichstreffer gegen den SV Helpenstein. Bemerkenswert: immer hieß der Torschütze Thomas Schmidt. Auch gegen Haaren war ihm in der Schlussphase der 1:2-Anschlusstreffer gelungen.

Was muss besser werden?

Trotz des Saisonverlaufs dürften Lambertz und sein Trainerteam vor allem mit der Torausbeute nicht zufrieden sein. Denn lediglich 24 eigene Treffer sind für ein Spitzenteam eigentlich zu wenig. Das muss sicher besser werden. Aber es fehlen natürlich auch etliche Standard-Tore, für die in den Spielzeiten zuvor Alexander Jansen gesorgt hatte. Der aber ist im Sommer zu Ligakonkurrent Waldenrath/Straeten gewechselt.

Personal und Neuzugänge:

Der Mannschaft wieder helfen wollen und können die Langzeitverletzten Jahn Cevahir und Julian Herzog, die in der Hinrunde gar nicht zum Einsatz kamen, nun aber wieder an Bord sind. Von beiden erhofft sich Trainer Lambertz jedenfalls einiges, und die haben das mit ihren Leistungen in den ersten Testspielen auch schon bestätigt.

