Würm-Lindern fertigt Stolberg ab : Höchster Saisonsieg im letzten Heimspiel

Fussball-Bezirksliga Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga hat die SG Union Würm-Lindern die SG Stolberg mit 8:0 von der heimischen Platzanlage geschossen. Es war der höchste Sieg in dieser Spielzeit. Thomas Schmidt steuerte gleich vier Treffer bei.

So wie Stammkeeper Stefan Nöhles, der bei Borussia Mönchengladbach in die Nachwuchsarbeit eingebunden wird. Nöhles Ersatzmann Thomas Krings wird sich B-Ligist Germania Rurich anschließen. Lukas Klee zieht es zu Ligakonkurrent DJK FV Haaren. Stürmer Philipp Heinrichs kehrt zu seinem Heimatverein FSV Geilenkirchen zurück. Sturmpartner und Torjäger Yannik Schlömer hingegen will mehr, versucht sich demnächst bei Germania Teveren in der Landesliga. Alle Genannten aber waren am Montag noch einmal so richtig für die SG Union engagiert, legten sich mächtig ins Zeug, und feierten so gegen ein ersatzgeschwächtes Stolberger Team auch den höchsten Saisonsieg.