Saisonfazit SG Union-Würm-Lindern : Deutlicher Leistungsabfall in der Rückrunde

Am Ende der Saison fand die SG Union Würm-Lindern wieder mehr zur Form aus der Hinrunde. Zum Beispiel beim 8:0 über die SG Stolberg. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Nach einer starken ersten Saisonhälfte konnte die SG Union Würm-Lindern nicht an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. Für Platz vier reichte es am Ende zwar dennoch, insgesamt war Trainer ermann-Josef Lambertz aber nicht zufrieden.

Die SG Union-Würm Lindern hat die Saison auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen, der persönlich besten Platzierung überhaupt in der Bezirksliga. „Natürlich ist Rang vier respektabel, aber so richtig zufrieden sind wir nicht“, sagt SG-Trainer Hermann-Josef Lambertz.

So lief die Rückrunde

Der vierte Tabellenplatz in der Endabrechnung resultiert vor allem aus der guten Hinrunde. Nach dieser hatte Würm-Lindern bereits 30 Punkte auf dem Konto, lag da ebenfalls auf Platz vier. Die Rückrunde war dann definitiv nicht zufriedenstellend, kamen doch nur 18 weitere Punkte hinzu. Sechs der insgesamt acht Pleiten kassierte die SG in der zweiten Saisonhälfte. Die Lambertz-Elf blieb zum Rückrundenstart in sechs Spielen ohne Sieg, der erste Dreier im neuen Jahr gelang erst beim 2:1 über Absteiger RW Waldenrath/Straeten. Erst zum Saisonende brachte Würm-Lindern wieder mehr Konstanz rein und holte zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Das war gut in dieser Saison

Cheftrainer „Jo“ Lambertz und Co-Trainer Sean King waren dementsprechend auch mit den letzten Spielen der Mannschaft zufrieden, weil dort wieder guter Fußball geboten wurde. So im Heimspiel gegen die SG Stolberg, als man den Gegner mit 8:0 aus dem Stadion schoss, und auch im letzten Spiel, als mit einem souveränen 2:0-Sieg beim VfR Würselen die Heimniederlage aus der Hinrunde wettgemacht werden konnte.

Das war nicht so gut in der Saison

In der Rückrunde kassierte die SG 20 Gegentore, etliche davon in den Schlussminuten. Das war in der Hinrunde noch anders. Da waren es gerade die Schlussminuten, in denen Würm-Lindern selbst getroffen hatte, allen voran Thomas Schmidt. Und der war in der vergangenen Spielzeit auch der erfolgreichste Torschütze der SG Union Würm-Lindern. Gemeinsam mit Nico Wilden von Germania Eicherscheid, und Christian Koerfer vom Meister SV Helpenstein, belegt er mit seinen 17 Saisontoren Rang drei in der Torjägerliste. Wie schon erwähnt, stehen den insgesamt 50 eigenen Treffern, 37 Gegentore entgegen. „Eindeutig zu viel“, meint auch der Trainer.

Der Spieler der Saison

Einen Spieler des Kaders besonders herauszustellen, lehnt Lambertz ab: „Einer für alle, alle für Einen“, sagt Lambertz. Das würde die Mannschaft auszeichnen und ist daher auch sein Motto.

So geht es weiter