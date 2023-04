SC Erkelenz verliert Duell der Aufsteiger Eine eingeplante Niederlage gegen Weiden

Beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten Alemannia Mariadorf in der Vorwoche hatte Erkelenz gezeigt, dass es gegen die Topteams mithalten kann – Weiden spielt aber noch einmal in einer eigenen Liga. Nur eine Niederlage in 20 Spielen und eine Tordifferenz von 71 sprechen für sich. „Da hätte alles zusammenpassen müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Die Spiele, wo wir gewinnen müssen, kommen aber in den nächsten Wochen“, sagte Grün, für dessen Mannschaft es nach Ostern gegen den Vorletzten FC Roetgen weitergeht. Durch den Rückzug des 1. FC Heinsberg-Lieck wird es diese Saison wohl nur zwei sportliche Absteiger geben. „Bei uns ist alles ruhig. Wir wissen, dass wir schon gegen die Plätze eins, zwei und vier gespielt haben – das waren Bonusspiele. Wir setzen alles daran, in den nächsten Wochen die Punkte zu holen“, betonte Grün.