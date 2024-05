Aufstieg ist perfekt SC Erkelenz geht als Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga

Stolberg schien beeindruckt, war in den Folgeminuten nicht mehr so dominant wie in einigen Szenen zuvor. Und Erkelenz legte sogar noch nach. Bei einem Freistoß in Stolbergs Hälfte in der 79. Minute war Kapitän und Abwehrchef Marcel Merten mitaufgerückt, erwartete die Hereingabe von Standard-Schütze Marcel Nickels. Nickels fand mit seiner Freistoßflanke auch seinen Kapitän und dessen Kopf. Und dass Merten ein guter Kopfballspieler ist, bewies er auch in dieser Szene, er drückte den Ball mit dem Kopf zum umjubelten 2:0 ins Stolberger Tor.