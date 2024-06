Saisonbilanz SC 09 Erkelenz Mit Fabelsaison zu unerwartetem Aufstieg

Der SC Erkelenz war, wie schon in der Vorjahressaison 2022/23, mit dem bescheidenen Ziel Klassenerhalt gestartet. Welch eine Entwicklung also. Auch Neutrainer Pascal Thora, der erst im Sommer 2023 den Cheftrainerposten von Christian Grün übernahm, gibt sich überrascht. „Auch ich habe zu Saisonbeginn in Übereinstimmung mit Vorstand und Mannschaft das Saisonziel ausgegeben, auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A wieder den Klassenerhalt in der Bezirksliga anzustreben. Als wir die Hinrunde dann aber mit 36 Punkten und dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen hatten, haben wir unsere Ziel neu definiert: Möglichst lange oben bleiben, und mal sehen was passiert“, so Thora.