Letzter Spieltag der Bezirksliga SC Erkelenz will jetzt die Aufstiegschance packen

Für Neutrainer Thora – er hatte die 09er im Sommer 2023 als bis dato Co-Trainer von seinem Vorgänger Christian Grün übernommen – eine Entwicklung, die so nicht absehbar war. „Und meine Mannschaft steht deshalb auch in Stolberg nicht unter Erfolgsdruck, hat bis jetzt schon eine tolle Saison gespielt“, so Thora. „Aber wer so kurz vor dem möglichen Aufstieg in die Landesliga steht, will diese Chance auch nutzen“, so Thora weiter.