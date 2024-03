Bezirksligist behauptet sich an Tabellenplatz zwei SC Erkelenz holt Arbeitssieg gegen Verfolger Eicherscheid

Mit Wiederanpfiff des aufmerksamen Schiedsrichters Hugo Knab blieb zunächst Eicherscheid weiter tonangebend und hatte in der 55. Minute die erneute Chance, in Führung zu gehen. Zum Glück für die Hausherren schoss Torjäger Nico Wilden nach der Rechtsflanke aber übers Tor. So allmählich befreite sich Erkelenz dann von dem gegnerischen Druck, suchte selbst die Offensive. Und die wurde in der 65. Minute auch belohnt: Mittelfeldantreiber Timon Grondowski setzte sich in der gegnerischen Hälfte entschlossen gegen mehrere Gegenspieler durch und bediente den am Strafraum der Gäste postierten David Godlevski. Godlevski fackelte nicht lange, nahm Maß und drosch die Kugel zum 1:0 genau in den rechten oberen Torwinkel. Da war der Jubel im Lager der Platzherren natürlich groß. SC-Trainer Thora reagierte bald und schickte frische Kräfte aufs Feld, weil bei dem ein oder anderen doch die Kräfte schwanden.