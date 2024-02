Hinrundenbilanz SC 09 Erkelenz Völlig überraschend auf Platz eins in der Bezirksliga

Der SC startete mit einem spektakulären 5:1 im Kreisduell bei der SG Würm/Lindern. Es folgte direkt der nächste Sieg, ehe am dritten Spieltag die erste Niederlage kassiert wurde – mit 2:3 im Derby in Uevekoven durch einen Elfmeter Joshua Holtbys in der Nachspielzeit. Nach dem 1:3 im Topspiel bei Germania Lich-Steinstraß folgten sechs Siege in Folge – davon fünf Spiele in Serie ohne Gegentor. Bei Alemannia Mariadorf setzte es dann ein herbes 0:4. „Das war das einzig wirklich schwache Spiel von uns“, sagt Thora.